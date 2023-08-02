Beşiktaş, Tirana maçı için Arnavutluk'a gitti

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanşında karşılaşacağı Tirana maçı için Arnavutluk'a gitti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, Tirana maçı için Arnavutluk'a gitti
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02 Ağustos 2023 18:23
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında perşembe günü Tirana ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, Arnavutluk'a geldi.

Beşiktaş kafilesinin başkent Tiran'daki Uluslararası Rahibe Teresa Havalimanı'nda Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay ile ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri karşıladı.

Beşiktaş, Tirana maçının hazırlıklarını TSİ 20.00'de Arena Kombetare'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek. Teknik direktör Şenol Güneş, TSİ 19.30'da basın toplantısı düzenleyecek.

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