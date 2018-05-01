Beşiktaş, TFF'nin Fenerbahçe maçı kararını Tahkim Kuruluna başvurdu

Beşiktaş Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile yapılan ve yaşanan olaylar nedeniyle tatil edilen, sonrasında ise Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) verdiği derbinin kaldığı yerden oynanması kararına itiraz etti.Federasyonun derbi kararını TFF Tahkim Kuruluna taşıyan siyah-beyazlı kulüp, başvuruyu bugün gerçekleştirdi.Beşiktaş Kulübü Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi, yaptığı açıklamada, Tahkim Kuruluna yaptıkları itirazı değerlendirdi.Mahmutyazıcıoğlu, 3 Mayıs Perşembe günü kaldığı yerden oynanmasına karar verilen söz konusu derbi maça çıkmama kararını divan kurulunda görüştüklerini ve Beşiktaş camiasının bu kararın arkasında durduğunu vurguladı.Tahkim Kuruluna başvurmalarına ilişkin ise siyah-beyazlı kulübün yöneticisi,ifadelerini kullandı.Şafak Mahmutyazıcıoğlu, TFF'nin hatalı bir karar verdiğini savunarak,değerlendirmesini yaptı.Tahkim Kuruluna başvuru için geniş çaplı bir dilekçe hazırladıklarını belirten Mahmutyazıcıoğlu, şunları kaydetti: