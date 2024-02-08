Beşiktaş, TFF ile görüşmeye gidiyor

Beşiktaş yönetiminden asbaşkanlar Mete Vardar ve Onur Göçmez, pazartesi günü TFF ile bir araya gelecek ve hakem hatalarını rapor şeklinde sunacak.

Haber; Haberturk, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, TFF ile görüşmeye gidiyor
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08 Şubat 2024 11:26
Son güncelleme 08 Şubat 2024 11:27
Beşiktaş'ta yeni yönetim TFF'ye ilk ziyaretini pazartesi günü saat 12.00'de gerçekleştirecek. İki tarafın da yoğun programı nedeniyle görüşme Şubat ayına kalmıştı.

RİVA'DA GÖRÜŞECEKLER

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın seçim sürecinde "Burada iki tane yiğit var; Onur Göçmez, Mete Vardar. Onlar TFF'nin icabına bakacak. Merak etmeyin" dediği iki isim Riva'da kritik bir görüşmede bulunacak.

Vardar ve Göçmez, görüşmede TFF ile olan ilişkileri, hakem hatalarını ve diğer şikayetleri, yayın ihalesi başta olmak üzere Türk futbolunun son durumunu değerlendirecek.

Beşiktaş yönetimi ayrıca göreve geldikten sonra yaşanan hakem hataları için de yeni bir çalışmanın son aşamasına geldi. Siyah-beyazlılar, eski bir Süper Lig hakemiyle anlaşıp maçlardaki hakem kararlarını raporlayacak. Beşiktaş yönetimi, bu raporları kamuoyu ve TFF ile paylaşacak.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN SUNACAĞI POZİSYONLAR

Beşiktaş yönetimi TFF'ye göstereceği 5 pozisyonu belirledi. İşte O pozisyonlar:

Beşiktaş - Fatih Karagümrük: Amir Hadizahmetovic, yapılan müdahale sonrası sakatlanıp sezonu kapattı. Ancak hakem Mert Güzenge sadece faul kararı verirken kart çıkmadı.

Pendikspor - Beşiktaş: Halil Akbunar'ın Rebic'e müdahalesinde kırmızı kart beklendi.

Beşiktaş - Adana Demirspor: Rashica'nın ceza alanı içinde çekilmesinde siyah-beyazlılar penaltı itirazında bulundu.

Sivasspor - Beşiktaş: Salih Uçan'a ceza alanı içerisinde yapılan müdahalede Beşiktaş penaltı bekledi.

Beşiktaş - Trabzonspor: Baniya'nın Semih'in yüzüne müdahalesinde kırmızı kart beklendi.

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