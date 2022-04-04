Beşiktaş 'tekrar' için TFF'ye gidiyor!

Beşiktaş, Trabzonspor maçındaki pozisyon için TFF'ye kural hatası başvurusu yapmaya hazırlanıyor.Siyah beyazlı yönetim, kulüp avukatlarının konu ile ilgili hazırlayacağı raporun ardından federasyona resmi başvuru yapacak.Beşiktaş'ın itirazı sonrası TFF, MHK'den rapor isteyecek. MHK, maçın hakemi Zorbay Küçük'ten pozisyonla ilgili savunmasını isteyecek.Bunun üzerine MHK üyeleri, TFF'ye bir tavsiye kararı sunacak. Bu tavsiye kararında kural hatasının maçın skoruna etki edip etmediğine göre bir sonuç yer alacak.MHK'nin bu önerisine karşın TFF Yönetim Kurulu, istediği yönde bir karar alabilir.Geçmişte Beşiktaş ile Kasımpaşa arasındaki maçta Kasımpaşa stoperi Ryan Donk, oyundaki topa bir başka topla vurmuş ancak MHK bu kural hatasının tekrarı gerektirmediği yönünde tavsiye vermişti. TFF buna karşın maçın tekrarı kararını almıştı.Trabzonspor stoperi Hüseyin'in ceza sahası içinde verdiği topu kaleci Uğurcan'ın elle kontrol etmesini 'geri pas' olarak değerlendiren Küçük, endirekt serbest atışı yanlış yerden kullandırdı.Hüseyin'in kale alanının içinde sol direğin birkaç metre sağında verdiği o geri pas büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Hakem Zorbay Küçük endirekt serbest vuruşu ihlalin yapıldığı yerden kullandırdı. Ancak bu tip pozisyonlarda atışın yapılacağı noktayı, "13. Kural: Serbest Vuruşlar" şöyle tarif ediyor:"Hücum eden takım lehine rakip kale alanı içinde verilen endirekt serbest vuruş, kale çizgisine paralel olan kale alanı çizgisi üzerindeki ihlalin yapıldığı yere en yakın noktadan yapılır."Beşiktaş kurala göre endirekt serbest vuruşu kale alanı çizgisinin uzun kenarından, ihlale en yakın noktadan yapmalıydı. Trabzonsporlu futbolcular da kural gereği kale çizgisine dizilmeliydi. Yapılan bu büyük hatada pozisyon golle sonuçlanmadığı için 'kural hatası' olarak kabul edilmiyor, dolayısıyla maçın tekrarı sonucunu doğurmayacak.Konuyu, yayıncı kuruluş beIN Sports'un hakem değerlendirme programı beIN Trio'nun hakem yorumcuları da değerlendirdi.Beşiktaş itiraz etmeli. Maçın tekrarını talep etmesi lazım TFF'den. TFF, MHK'den görüş isteyecek. MHK, hakeme soracak. Hakem bir rapor yazacak. MHK görüşünü bildirecek. TFF toplanacak, görüşü istemesine rağmen görüşe göre de, aksine de karar verebilir. Bu kararı TFF oy çokluğuyla verecek. Her kural hatası tekrar gerektirmez. Kural hatası maçın gidişatını etkilemeli, gol olur, olmaz gibi. Benim fikrimi sorarsanız, yüzde yüz gol olur diyemezsiniz. Tekrar kararı verilmesi bana göre hatalı olur. Maçın gidişatını etkiledi diyene de itiraz edemem.Ryan Donk olayında MHK'nin görüşü aksine karar vermişti TFF. Sonuçta TFF yetkili. Beşiktaş'ın itiraz edip etmemesi ilk adım. Beşiktaş burada golü atabilirdi. Beşiktaş itiraz ederse bu maç tekrar edilmeli.Sağduyulu kalınmalı. Çarşamba 12'ye kadar başvuru olursa değerlendirilir. MHK'nin inceleme raporu ve TFF yönetiminden geçer bu konu. Beşiktaş itiraz ederse maç masaya taşınır, sıkıntılar başlar. Bu konu bana gelse bu bir kural hatası derim.