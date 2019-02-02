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Beşiktaş teknik heyetine saldırı!

Beşiktaş Sompo Japan teknik heyetine Pınar Karşıyaka deplasmanında saldırıya maruz kaldı. İşte yaşananlar ve Beşiktaş'ın açıklaması...

Kaynak: Sporx.com
Beşiktaş teknik heyetine saldırı!
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02 Şubat 2019 19:45
Beşiktaş Sompo Japan, normal süresi 77-77 sona eren maçın uzatma periyodunda Pınar Karşıyaka'ya 89-87'lik skorla mağlup olduğu maçın ardından siyah-beyazlı teknik heyetimize saldırıda bulunuldu.

Pınar Karşıyaka heyeti, Beşiktaş yardımcı antrenörü Aleix Duran'a saldırıda bulundu. Karşıyaka koçu İnanç Koç, İspanyol antrenöre yumruk attı, akreditasyon kartını yırttı. Beşiktaş yardımcı antrenörü Aleix Duran'ın darp raporu aldığı bilgisine ulaşıldı. 

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Olayların ardından Beşiktaş Kulübü açıklama yaptı. İşte siyah-beyazlıların o açıklaması... 

"Beşiktaş Sompo Japan Takımımız, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Pınar Karşıyaka'ya uzatmaya giden karşılaşmada 89-87 mağlup olmuştur.

Ekran başında ve salonda bulunan basketbolseverlerin heyecanla takip ettiği bu kaliteli ve çekişmeli maçın ardından salonlarda görmek istemediğimiz ve sporun ruhuna hiç yakışmayan son derece üzücü olaylar meydana gelmiştir.

Pınar Karşıyaka yardımcı antrenörü İnanç Koç'un kendisini tebrik etmek isteyen Yardımcı Antrenörümüz Aleix Duran'ın akreditasyon kartını koparmasına ve Duran'a fiziksel saldırıda bulunmasına büyük bir dehşet ve üzüntüyle tanık olduk.

Kulübümüzde geçmişte sporcu olarak görev yapmış ve bulunduğu konum gereği sporseverlere örnek olması gereken İnanç Koç'u sergilemiş olduğu spor ahlakına yakışmayan fiilleri nedeniyle şiddetle kınıyor, gerekli cezayı alması için Türkiye Basketbol Federasyonu'nun ilgili kurullarını göreve davet ediyoruz."

İNAN KOÇ'TAN DA AÇIKLAMA!

Beşiktaş cephesinin ardından Pınar Karşıyaka Başantrenörü İnanç Koç da açıklama yaptı ve "Maç bitiminde curcuna yaşandı. Kameraların ve 5 bin seyircinin olduğu salonda yumruk atsam 1 kişi bile görmez mi? Soruşturulmadan yazılan basit iddialar. Ciddiye almıyorum" dedi.

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