Beşiktaş teknik heyetinde bir ayrılık daha! Tuzlaspor'un hocası oldu!

Beşiktaş teknik heyetinde bir ayrılık daha yaşandı. Şenol Güneş'in yardımcı antrenörlerinden Eren Şafak, teknik ekibe veda etti. 40 yaşındaki teknik adam 1.Lig ekiplerinden Tuzlaspor ile anlaştı.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Beşiktaş teknik heyetinde bir ayrılık daha! Tuzlaspor'un hocası oldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Ağustos 2023 15:49
Beşiktaş teknik ekibinde bir isimle daha yollar ayrıldı. 

Şenol Güneş'in yardımcı antrenörlerinden Eren Şafak, teknik ekibe veda etti. 

40 yaşındaki teknik adam 1.Lig ekiplerinden Tuzlaspor'un yeni teknik direktörü oldu.

Eren Şafak 2015 yılından bu yana Şenol Güneş'in antrenör ekibinde görev alıyordu. 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery