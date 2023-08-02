Beşiktaş teknik heyetinde bir ayrılık daha! Tuzlaspor'un hocası oldu!

Beşiktaş teknik ekibinde bir isimle daha yollar ayrıldı.
Şenol Güneş'in yardımcı antrenörlerinden Eren Şafak, teknik ekibe veda etti.
40 yaşındaki teknik adam 1.Lig ekiplerinden Tuzlaspor'un yeni teknik direktörü oldu.
Eren Şafak 2015 yılından bu yana Şenol Güneş'in antrenör ekibinde görev alıyordu.
Şenol Güneş'in yardımcı antrenörlerinden Eren Şafak, teknik ekibe veda etti.
40 yaşındaki teknik adam 1.Lig ekiplerinden Tuzlaspor'un yeni teknik direktörü oldu.
Eren Şafak 2015 yılından bu yana Şenol Güneş'in antrenör ekibinde görev alıyordu.