'Beşiktaş teklif yaparsa, oluru vereceğiz'

"DOUMBIA, CISSE VE OKAKA İÇİN UĞRAŞIYORUZ"

"TITI İÇİN BİZE TEKLİFLER VAR"

Teknik Direktörü, transfer çalışmaları ile ilgili TRT Spor'daki Transfer Raporu programında bilgi verdi.Aybaba, Harun'un transferine karşı olmadığını belirtirken, "Harun Tekin'in kadromuzda kalmasını isteriz ama kulübün menfaatlerini düşünerek izin verebiliriz, neden izin vermeyelim? Futbolun içinde bu var. Bir teklifle gelsinler, bu iş çok uzadı ama.Oyuncu geliyor, düşünüyor; başkanımız bunu düşünüyor, arkasındaki kaleciler düşünüyor. Hiç doğru değil bunlar. Olacaksa olsun" dedi.Yıldız forvet arayışının sürdüğünü kaydeden teknik adam, "Yıllardır bilinçsiz transferler yapa yapa insanları transfer bekler hale getirdiler işte. Doumbia, Okaka ve Papiss Cisse transferleri için uğraşıyoruz. Böyle bir transfer yapmak istiyoruz. Henri Saivet için de görüşme var" ifadelerini kullandı.Titi için Göztepe'den teklif olduğunu söyleyen deneyimli antrenör, "Titi'ye teklifler var, bu işler niye böyle uzuyor anlamış değilim. Başkanımız ekonomisi ile ilgili konuşuyor." diye konuştu.