6. dakikada Beşiktaş öne geçti. Oğuzhan Özyakup'un sağ kanattan ortaladığı topu arka direkte Babel, kafa vuruşuyla filelere gönderdi: 1-0



19. dakikada LASK Linz, Beşiktaş kalesinde tehlikeli oldu. Caner Erkin'in kaptırdığı topla sol taraftan başlayan atakta Goiginger, çizgiye inip topu içeri çevirdi. Tetteh'in kale önünde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.



21. dakikada Beşiktaş ikinci gole yaklaştı. Tolgay Arslan'ın uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Gökhan Gönül'ün ortasında Lens, meşin yuvarlağı ceza sahası içinde göğsüyle kontrol ederek sert vurdu. Top üstten auta çıktı.



31. dakikada Tetteh'in pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Holland'ın şutunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.



34. dakikada Beşiktaş bir kez daha gole yaklaştı. Gökhan Gönül'ün sağdan yaptığı ortada Babel arka direkte topu kafayla içeri çevirdi. Oğuzhan Özyakup, kötü bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.



45+1. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştırdığı topu ceza sahası dışında önünde bulan Tolgay Arslan'ın aşırtma şutunda, meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.



Karşılaşmanın ilk yarısı, siyah-beyazlıların 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.





UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda, taraftarı önünde Avusturya ekibi'i konuk etti. Beşiktaş, daha da farklı kazanabileceği maçıkazandı ve haftaya oynanacak rövanş öncesi avantajlı bir skor aldı.Beşiktaş'a galibiyeti getiren tek gol, karşılaşmanın 6. dakikasında Ryan Babel'den geldi. Oğuzhan Özyakup'un sağ kanattan açtığı ortada kale arkasında şık bir kafa vuruşu yapan Babel, siyay beyazlıların tek golünü kaydetti.Golü erken bulan Beşiktaş, farkı daha çok açma fırsatlarını ise cömertçe harcadı. 34. dakikada Oğuzhan, altı pas içerisinde kafa vuruşunda kaleyi tutturamazken Tolgay Arslan'ın 45. dakikadaki vuruşu üst direkten geri döndü.İkinci yarıda karşılaşmada tempo oldukça düşerken Beşiktaş, aradığı ikinci golü bulamadı ve maç 1-0'lık Beşiktaş'ın üstünlüğü ile sona erdi.Beşiktaş, Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında 16 Ağustos tarihinde LASK Linz ile Avusturya'da karşılaşacak.Teknik direktör Şenol Güneş LASK Linz karşısına bir önceki turda oynanan B36 Torshavn maçının ilk 11'ine göre 2 değişiklik ile çıktı. B36 Torshavn maçlarında forma giyen Adriano sakatlığı sebebiyle Linz maçının kadrosuna dahil edilmedi. Adriano'yu son iki maçta orta sahada oynatan Şenol Güneş, Adriano olmayınca Pepe - Medel olarak düşündüğü stoper ikilisini Pepe - Necip olarak değiştirmek zorunda kaldı. Bir önceki turda iki maçta da forma giyen Fatih Aksoy ise Pepe'nin gelişiyle yedek kulübesine döndü. Defans hattının sağ ve solunu değiştirmeyen Güneş, beklerde de yine Gökhan Gönül ve Caner'e şans verdi. Medel'i yeniden orta sahaya çeken tecrübeli teknik adamın orta saha kurgusu Tolgay, Medel ve Oğuzhan'dan oluştu. Hücum oyuncularının B36 Torshavn maçlarındaki performanslarından memnun kalan Şenol Güneş, LASK Linz maçında da ileri uçta Babel, Lens ve Larin üçlüsüne yer verdi.Beşiktaş - LASK Linz maçında dikkat çeken bir nokta da siyah beyazlıların yedek kulübesi oldu. Tosic, Fabricio ve Talisca'nın ayrılığına rağmen Enzo Roco haricinde 3 Türk oyuncuyu kadrosuna katan ve henüz başka transfer yapmayan Beşiktaş'ın yedek kulübesi bir hayli kuvvetli konumda. Quaresma, Negredo, Enzo Roco, Vagner Love gibi isimler Linz maçının yedek kulübesinde yer aldı. Kadroda kendisine yer bulan diğer isimler ise genç oyuncular Utku, Fatih ve Dorukhan oldu. Dünya Kupası'nda forma giyen Quaresma ile yeni transferlerden Roco bu sezon ilk kez resmi bir maçta kadroya girmiş oldu. Hazır olmadıkları gerekçesiyle Vida, Atiba ve Gökhan Töre de kadroya dahil edilmedi.Siyah beyazlı ekibin LASK Linz'i ağırladığı karşılaşmada Vodafone Park zemininde olan bozukluklar dikkat çekti. Özellikle Kuzey Tribün tarafındaki yarı sahada yer kalenin, alanın büyük kısmında olan yıpranmalar göze çarptı.LASK Linz karşılaşmasında siyah beyazlı taraftarlar maça yoğun ilgi gösterdi. Beşiktaşlı taraftarlar maçın başlama düdüğüne yakın kendilerine ayrılan yerlerin büyük kısmını doldurdu. Öte yandan 100'e yakın LASK Linz taraftarı da karşılaşmayı takip etti.