Beşiktaş, Teixeira ile seviye atlama peşinde

Beşiktaş sezona 3-0'lık Çaykur Rizespor galibiyetiyle başlarken sergilediği kaliteli futbolla da beğeni topladı. Türkiye Gazetesi'nde yer alan, "Kartal tipi tiki taka" başlıklı haber şu şekilde...





Geçen sezon da ligin en iyi futbolunu oynayan takımı olarak gösterilen Sergen Yalçın'ın ekibi bu sezon daha ilk maçında seviye atlayacağını gösterdi. Siyah beyazlılar topun değerini daha çok bilen, top kaptırıldığında yeniden kazanmak için daha hızlı davranan ve rakip kale önüne pas yaparak girmeyi seven bir takım görüntüsü sergiledi. Topu şişiren, karavana ortalarla kaos futbolunu tercih eden bir takım değildi Beşiktaş.



ALEX DE GELİNCE...



Özellikle rakip yarı alanda top çevirmekte çok başarılı olan siyah beyazlılar, bu özelliğini ceza sahası içine girerken daha çok kullandı. Karşılaşma boyunca 17 defa Çaykur Rizespor'un ceza sahası içine giren Beşiktaş, bu bölgede 14 defa da isabetli şut çekti. Orta yaparak ceza sahasına sadece dört top gönderen Kartal, bunların üçünde isabet sağlamayı başardı.



Beşiktaş bu özelliğini Alex Teixeira takıma katılınca daha fazla gösterebilecek. Şu anda karantinada olan Brezilyalı yıldız, dikine oynayıp rakip cezası içine girmeyi seven bir oyuncu olduğu için teknik direktör Sergen Yalçın'ı şimdiden heyecanlandırıyor.



