Beşiktaş, Tayfur Bingöl'ü açıkladı

Beşiktaş, Tayfur Bingöl'ün bonservisiyle Alanyaspor'da transfer edildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
Abone Ol
Beşiktaş, Tayfur Bingöl'ü açıkladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Eylül 2023 16:14
Son güncelleme 04 Eylül 2023 16:20
Beşiktaş Kulübü, Alanyaspor forması giyen Tayfur Bingöl'ün bonservisiyle transfer edildiğini açıkladı.

İşte kulüpten yapılan açıklama;

"Geçtiğimiz sezon formamızı giyen profesyonel futbolcu Tayfur Bingöl'ün bonservisiyle transferi hususunda Corendon Alanyaspor kulübüyle anlaşmaya varılmıştır.

Kulübümüze yeni dönemde de önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Tayfur Bingöl'e evine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz."



GEÇTİĞİMİZ SEZON KİRALIKTI

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Tayfur Bingöl, siyah beyazlı ekiple çıktığı 29 resmi maçta 2 gol 2 asist kaydetmişti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery