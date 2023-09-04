Beşiktaş, Tayfur Bingöl'ü açıkladı

Beşiktaş Kulübü, Alanyaspor forması giyen Tayfur Bingöl'ün bonservisiyle transfer edildiğini açıkladı.
İşte kulüpten yapılan açıklama;
"Geçtiğimiz sezon formamızı giyen profesyonel futbolcu Tayfur Bingöl'ün bonservisiyle transferi hususunda Corendon Alanyaspor kulübüyle anlaşmaya varılmıştır.
Kulübümüze yeni dönemde de önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Tayfur Bingöl'e evine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz."
GEÇTİĞİMİZ SEZON KİRALIKTI
Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Tayfur Bingöl, siyah beyazlı ekiple çıktığı 29 resmi maçta 2 gol 2 asist kaydetmişti.
İşte kulüpten yapılan açıklama;
"Geçtiğimiz sezon formamızı giyen profesyonel futbolcu Tayfur Bingöl'ün bonservisiyle transferi hususunda Corendon Alanyaspor kulübüyle anlaşmaya varılmıştır.
Kulübümüze yeni dönemde de önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Tayfur Bingöl'e evine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz."
GEÇTİĞİMİZ SEZON KİRALIKTI
Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Tayfur Bingöl, siyah beyazlı ekiple çıktığı 29 resmi maçta 2 gol 2 asist kaydetmişti.