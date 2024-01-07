Beşiktaş tarihinde bir ilk

Beşiktaş, Süper Lig tarihindeki en kötü günlerini yaşıyor.
Bu sezonki 18 maçının yedisini kaybeden siyah-beyazlılar, dokuz galibiyet ve iki beraberlik yaşadı.
Maçlarının yüzde 38.9'unu kaybeden Kara Kartal, lig tarihindeki en yüksek mağlubiyet oranını gördü.
Beşiktaş, Süper Lig tarihinde en kötü sezonunu yaşadığı 2021-2022 sezonunda, sezonu 6. sırada bitirmiş ancak oynanan 38 karşılaşmanın tamamında 9 mağlubiyet almıştı.
Bu sezonki 18 maçının yedisini kaybeden siyah-beyazlılar, dokuz galibiyet ve iki beraberlik yaşadı.
Maçlarının yüzde 38.9'unu kaybeden Kara Kartal, lig tarihindeki en yüksek mağlubiyet oranını gördü.
Beşiktaş, Süper Lig tarihinde en kötü sezonunu yaşadığı 2021-2022 sezonunda, sezonu 6. sırada bitirmiş ancak oynanan 38 karşılaşmanın tamamında 9 mağlubiyet almıştı.
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