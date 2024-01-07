Beşiktaş tarihinde bir ilk

Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 18 maçta 7 mağlubiyet alan Beşiktaş tarihinde bir ilki başardı.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş tarihinde bir ilk
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07 Ocak 2024 11:10
Beşiktaş, Süper Lig tarihindeki en kötü günlerini yaşıyor.

Bu sezonki 18 maçının yedisini kaybeden siyah-beyazlılar, dokuz galibiyet ve iki beraberlik yaşadı.

Maçlarının yüzde 38.9'unu kaybeden Kara Kartal, lig tarihindeki en yüksek mağlubiyet oranını gördü.

Beşiktaş, Süper Lig tarihinde en kötü sezonunu yaşadığı 2021-2022 sezonunda, sezonu 6. sırada bitirmiş ancak oynanan 38 karşılaşmanın tamamında 9 mağlubiyet almıştı.

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