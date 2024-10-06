Beşiktaş, tarihi rekorun peşinde!

Beşiktaş, Eintracht Frankfurt yenilgisini unutup yeni bir sayfa açmak istiyor ve hedef Gaziantep sınavı...
21 YIL SONRA İLK OLABİLİR
Kara Kartal bugün kazanırsa ilk yedi haftayı altı galibiyet ve bir beraberlikle geçecek ve tarihinin en iyi lig başlangıcı rekorunu egale edecek.
Siyah-beyazlılar en son 2003-04 sezonunda ilk yedi maçından 19 puanla ayrılmıştı. Lig rekoru ise ilk 10 maçta 10 galibiyetle Fenerbahçe'ye ait...
21 YIL SONRA İLK OLABİLİR
Kara Kartal bugün kazanırsa ilk yedi haftayı altı galibiyet ve bir beraberlikle geçecek ve tarihinin en iyi lig başlangıcı rekorunu egale edecek.
Siyah-beyazlılar en son 2003-04 sezonunda ilk yedi maçından 19 puanla ayrılmıştı. Lig rekoru ise ilk 10 maçta 10 galibiyetle Fenerbahçe'ye ait...