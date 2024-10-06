Beşiktaş, tarihi rekorun peşinde!

Beşiktaş, Gaziantep FK maçına hazırlanırken, hedef sezonun en iyi lig başlangıç rekorunu egale etmek. Kara Kartal, ligde moral bulmayı amaçlıyor.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş, tarihi rekorun peşinde!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Ekim 2024 13:21
Son güncelleme
Beşiktaş, Eintracht Frankfurt yenilgisini unutup yeni bir sayfa açmak istiyor ve hedef Gaziantep sınavı...

21 YIL SONRA İLK OLABİLİR

Kara Kartal bugün kazanırsa ilk yedi haftayı altı galibiyet ve bir beraberlikle geçecek ve tarihinin en iyi lig başlangıcı rekorunu egale edecek.

Siyah-beyazlılar en son 2003-04 sezonunda ilk yedi maçından 19 puanla ayrılmıştı. Lig rekoru ise ilk 10 maçta 10 galibiyetle Fenerbahçe'ye ait... 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery