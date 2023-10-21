Beşiktaş taraftarlarının yolculuğu başladı

Beşiktaşlı taraftarlar derbi için RAMS Park'a hareket etmeye başladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Abone Ol
Beşiktaş taraftarlarının yolculuğu başladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Ekim 2023 16:28
Süper Lig'in 9'uncu haftasında Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Hafta içinde İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından alınan kararın ardından siyah-beyazlı taraftarlar takımlarını tribünde yalnız bırakmayacak.

Beşiktaş Stadyumu çevresinde saat 13.00'te toplanan siyah-beyazlı taraftarlar, polis kontrolü eşliğinde kendilerini maçın oynanacağı stada götürecek otobüsleri beklemeye başladı. Ancak saat 15.00'te stada hareket etmesi beklenen taraftarlar, otobüslerin geç gelmesi nedeniyle yola çıkamadı.

Saat 15.20 civarında otobüslerin gelmesiyle birlikte yoğunluk yaşanırken, taraftarlar aranmadan ve bilet kontrolü yapılmadan otobüslere alındılar. Taraftarların bir kısmı gelen otobüslere bindirilerek, polis kontrolü eşliğinde stada hareket etmeleri sağlandı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery