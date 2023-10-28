29 Ekim

Beşiktaş taraftarlarından protesto hazırlığı

Beşiktaş'ta alınan kötü sonuçlar ve istenilen performansın olmamasından dolayı taraftarların, Gaziantep FK maçında protesto yapacağı iddia edildi.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş taraftarlarından protesto hazırlığı
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28 Ekim 2023 10:26
Beşiktaş'ta sular bir türlü durulmuyor. Şenol Güneş'in istifası, Ahmet Nur Çebi'nin genel kurur kararı almasının üstüne takımın aldığı mağlubiyetlerin ardından tepkiler büyümeye devam ediyor.

Taraftarların 30 Ekim Pazartesi günü oynanacak Gaziantep FK karşılaşmasında tarihi bir protesto yapacağı iddia edildi. Hem statta hem de çevresinde yoğun bir tepki olacağı belirtildi.

İşte taraftarların tepkilerinin sebebi:

LİG VE AVRUPA ZORA GİRDİ

Henüz ekim ayının başında Beşiktaş iki büyük hedefinden de çok uzaklaştı. Trendyol Süper Lig'de liderle arasında çift haneli puan farkı var.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde grup sonuncusu. Ön elemeler hariç oynanan 12 maçta 5 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Galibiyet oranı ise yalnızca yüzde 36.

BURAK YILMAZ İLE DEVAM EDİLDİ

Şenol Güneş'in istifasının ardından Ahmet Nur Çebi yönetimi seçime kadar Burak Yılmaz ile devam etme kararı almıştı. Henüz UEFA Pro-Lisansı bulunmayan Burak Yılmaz, Bodo/Glimt maçında kulübeden hocalık yapmıştı.

Beşiktaş, Burak Yılmaz yönetiminde oynadığı 3 maçta 2 galibiyet aldı ve önlerinde oynanacak 9 karşılaşma daha var.

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