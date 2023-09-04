Beşiktaş taraftarlarından, Eric Bailly tepkisi!

Beşiktaş yönetimi, stoper takviyesi için çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ederken, Eric Bailly hamlesi taraftarların tepkisine yol açtı.
Manchester United'dan bonservisini alacak olan 29 yaşındaki Fildişi Sahilli stoper için Beşiktaş devreye girdi. Siyah-beyazlı yönetim, Eric Bailly'ye 2+1 yıllık sözleşme ve sezon başına 2,5 milyon euro maaş teklif etti.
Beşiktaşlı taraftarlar, siyah-beyazlı yönetiminin bu hamlesinin ardından sosyal medyada adeta harekete geçti. Eric Bailly'nin çok sık sakatlık sorunu yaşadığını vurgulayan taraftarlar, #Baillyİstemiyoruz etiketi ile yönetime seslendi.
Bu gelişmenin ardından Beşiktaş yönetiminin Eric Bailly transferinde geri adım atması bekleniyor.
LİSTEDE 3 İSİM DAHA VAR!
Öte yandan Beşiktaş'ın stoper listesinde Flamengo'dan 36 yaşındaki David Luiz, Borussia Mönchengladbach'tan 26 yaşındaki İsviçreli Nico Elvedi ve Fluminense'nin 26 yaşındaki Brezilyalı ismi Nino bulunuyor.
Manchester United'dan bonservisini alacak olan 29 yaşındaki Fildişi Sahilli stoper için Beşiktaş devreye girdi. Siyah-beyazlı yönetim, Eric Bailly'ye 2+1 yıllık sözleşme ve sezon başına 2,5 milyon euro maaş teklif etti.
Beşiktaşlı taraftarlar, siyah-beyazlı yönetiminin bu hamlesinin ardından sosyal medyada adeta harekete geçti. Eric Bailly'nin çok sık sakatlık sorunu yaşadığını vurgulayan taraftarlar, #Baillyİstemiyoruz etiketi ile yönetime seslendi.
Bu gelişmenin ardından Beşiktaş yönetiminin Eric Bailly transferinde geri adım atması bekleniyor.
LİSTEDE 3 İSİM DAHA VAR!
Öte yandan Beşiktaş'ın stoper listesinde Flamengo'dan 36 yaşındaki David Luiz, Borussia Mönchengladbach'tan 26 yaşındaki İsviçreli Nico Elvedi ve Fluminense'nin 26 yaşındaki Brezilyalı ismi Nino bulunuyor.