Beşiktaş taraftarları, devre arasında transfer edimesinin ardından tepki gösterdiği Burak Yılmaz'a bu kez destek verdi.Beşiktaş - Bursaspor maçında tribünleri dolduran Beşiktaş taraftarları, Burak Yılmaz'ı tribüne çağırdı ve alkışladı. Tecrübeli golcü de alkışlarla taraftrara cevap verdi.Burak Yılmaz, Beşiktaş'a döndükten sonra ilk kez taraftarlar tarafından tribüne çağrıldı. Öte yandan tribünlerde ''Yuvana hoş geldin Burak'' pankartı dikkat çekti.Süper Lig'de 19. hafta oynanan Erzurumspor maçına ilk 11'de başlayan Burak Yılmaz, o maçta ise zaman zaman ıslıklanmıştı.