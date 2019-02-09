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Beşiktaş taraftarlarından Burak Yılmaz'a destek!

Beşiktaş - Bursaspor maçı için Vodafone Park'ı dolduran siyah beyazlı taraftarlar, Burak Yılmaz'ı tribünlere çağırıp destek verdi.

Kaynak: Sporx.com
Beşiktaş taraftarlarından Burak Yılmaz'a destek!
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09 Şubat 2019 18:36
Beşiktaş taraftarları, devre arasında transfer edimesinin ardından tepki gösterdiği Burak Yılmaz'a bu kez destek verdi.

Beşiktaş - Bursaspor maçında tribünleri dolduran Beşiktaş taraftarları, Burak Yılmaz'ı tribüne çağırdı ve alkışladı. Tecrübeli golcü de alkışlarla taraftrara cevap verdi. 

DÖNDÜKTEN SONRA İLK KEZ

Burak Yılmaz, Beşiktaş'a döndükten sonra ilk kez taraftarlar tarafından tribüne çağrıldı. Öte yandan tribünlerde ''Yuvana hoş geldin Burak'' pankartı dikkat çekti.

Süper Lig'de 19. hafta oynanan Erzurumspor maçına ilk 11'de başlayan Burak Yılmaz, o maçta ise zaman zaman ıslıklanmıştı. 



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