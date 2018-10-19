Beden öğretmeninin talebine kulak verildi

Beşiktaş taraftarları ve sanatçı Altan Erkekli, Mersin'deki bir köy okuluna yaptıkları sürpriz ziyarette öğrencilere spor malzemesi ve forma dağıttı.Çukurova Kartalları, Toroslar Mahallesi'nde yer alan Yakaköy Ortaokulunu ziyaret etti. Tiyatro ve sinema oyuncusu Altan Erkekli'nin eşlik ettiği taraftarların ziyaretini şaşkınlıkla karşılayan çocuklar, büyük mutluluk yaşadı.Tek tek sınıfları gezen taraftarlar ve Erkekli, minik öğrencilere forma ve spor malzemesi hediye etti.Kendilerine hediye edilen formaları giyen çocuklar, sınıflarında taraftarlarla birlikte slogan atıp, Beşiktaş marşlarını seslendirdi ve hatıra fotoğrafı çektirdi.Erkekli, gazetecilere yaptığı açılamada kendisinin de bir Beşiktaş taraftarı olduğunu belirterek,diye konuştu.Çukurova Kartalları Dernek Başkanı Umut Karadeniz de sosyal sorumluluk projeleri kapsamında okula yardımda bulunduklarını ifade ederek, şöyle konuştu:Öğrencilerden 13 yaşındaki İrem Nur Özdemir ise ziyaret karşısında şaşırdığını vurgulayarak,ifadelerini kullandı.Mehmet Kaçmaz da Beşiktaş taraftarı odluğunu belirterek, siyah-beyazlı oyuncu Ricardo Quaresma'nın hayranı olduğunu dile getirdi.