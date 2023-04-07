Beşiktaş taraftarları Giresunspor maçı için özel hazırlanıyor

Beşiktaş taraftarları, Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetiminin TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile yaşadığı gerginlik sonrası, yönetime destek vererek tek vücut oldu.



Yapılan açıklamalar, verilen kararlar Beşiktaş camiasını adeta birleştirdi. Karşılıklı atışmalara Giresunspor cephesinin de dahil olması hafta sonu oynanacak maçı farklı bir noktaya taşıdı.



Vodafone Parkı doldurması beklenen taraftarlar, bu maçta futbolculara tam destek vermek için gün sayıyor.





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