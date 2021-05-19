Beşiktaş, taraftarla da kutlama yapacak!

Beşiktaş, şampiyonluğu normalleşmeyle taraftarı önünde de kutlayacağını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş, taraftarla da kutlama yapacak!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Mayıs 2021 23:16
Beşiktaş Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kupa törenine taraftar alınamadığını ancak normalleşmeyle yeniden bir kutlama düzenleneceğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig şampiyonu futbol A takımının Vodafone Park'ta kupasını alacağı törenin, koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında taraftardan yoksun olarak gerçekleştirildiği bildirildi.

Kazanılan şampiyonluğu taraftarlarla kutlayamamanın üzüntüsünün yaşandığının aktarıldığı açıklamada, "Salgın koşulları gereği bugün ancak televizyon yayınıyla taraftarlarımızla buluşturabildiğimiz kupa törenimizi, normalleşmenin başlangıcına müteakip taraftarlarımızın coşkulu tezahüratlarıyla birlikte yeniden gerçekleştireceğimizden camiamızın şüphesi olmasın." ifadeleri kullanıldı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.