Beşiktaş taraftarından yönetime tepki!

Beşiktaşlı taraftarlar, Kasımpaşa karşılaşmasından önce başkan Ahmet Nur Çebi'yi istifaya davet etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş taraftarından yönetime tepki!
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03 Haziran 2023 19:16
Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşılaşan Beşiktaş'ta, taraftarlardan yönetime tepki geldi.

Siyah-beyazlı taraftarlar, Kasımpaşa karşılaşmasının başlamasından hemen önce başkan Ahmet Nur Çebi için "istifa" tezahüratında bulundu.

Öte yandan karşılaşma öncesinde Beşiktaş taraftarlarıyla Kasımpaşalılar arasında küçük çaplı kavga yaşandı. İki takım taraftarları arasındaki gerginlik, güvenlik güçlerinin araya girmesiyle büyümeden sona erdi.

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