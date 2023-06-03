Beşiktaş taraftarından yönetime tepki!

Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşılaşan Beşiktaş'ta, taraftarlardan yönetime tepki geldi.
Siyah-beyazlı taraftarlar, Kasımpaşa karşılaşmasının başlamasından hemen önce başkan Ahmet Nur Çebi için "istifa" tezahüratında bulundu.
Öte yandan karşılaşma öncesinde Beşiktaş taraftarlarıyla Kasımpaşalılar arasında küçük çaplı kavga yaşandı. İki takım taraftarları arasındaki gerginlik, güvenlik güçlerinin araya girmesiyle büyümeden sona erdi.
Siyah-beyazlı taraftarlar, Kasımpaşa karşılaşmasının başlamasından hemen önce başkan Ahmet Nur Çebi için "istifa" tezahüratında bulundu.
Öte yandan karşılaşma öncesinde Beşiktaş taraftarlarıyla Kasımpaşalılar arasında küçük çaplı kavga yaşandı. İki takım taraftarları arasındaki gerginlik, güvenlik güçlerinin araya girmesiyle büyümeden sona erdi.
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