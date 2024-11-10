Beşiktaş taraftarından Van Bronckhorst'a tepki

Süper Lig'de Beşiktaş'ın Galatasaray ve Kasımpaşa mağlubiyetlerinin ardından Başakşehir ile berabere kalmasına taraftarlar isyan etti.
Beşiktaşlı taraftarlar takımlarının oynadığı futbola tepki gösterdi.
Kendilerine ayrılan bölümde maçı izleyen siyah-beyazlı futbolseverler, karşılaşmanın son bölümlerine girilirken "Söylesene bize hoca takım niye oynamıyor" şeklinde tezahürat yaptı.
Beşiktaşlı taraftarlar takımlarının oynadığı futbola tepki gösterdi.
Kendilerine ayrılan bölümde maçı izleyen siyah-beyazlı futbolseverler, karşılaşmanın son bölümlerine girilirken "Söylesene bize hoca takım niye oynamıyor" şeklinde tezahürat yaptı.