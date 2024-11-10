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Beşiktaş taraftarından Van Bronckhorst'a tepki

Beşiktaşlı taraftarlar, teknik direktör Giovanni van Bronchorst'a tepki gösterdi.

Haber; AA
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Beşiktaş taraftarından Van Bronckhorst'a tepki
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10 Kasım 2024 23:23
Son güncelleme 10 Kasım 2024 23:25
Süper Lig'de Beşiktaş'ın Galatasaray ve Kasımpaşa mağlubiyetlerinin ardından Başakşehir ile berabere kalmasına taraftarlar isyan etti.

Beşiktaşlı taraftarlar takımlarının oynadığı futbola tepki gösterdi.

Kendilerine ayrılan bölümde maçı izleyen siyah-beyazlı futbolseverler, karşılaşmanın son bölümlerine girilirken "Söylesene bize hoca takım niye oynamıyor" şeklinde tezahürat yaptı.

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