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Beşiktaş taraftarından, Tolgay Arslan'a gönderme

Beşiktaşlı taraftarlar, Fenerbahçe'ye transfer olan Tolgay Arslan'a gönderme yaptı. İşte Beşiktaş tribünlerinin o tezahüratı...

Kaynak: Sporx.com
Beşiktaş taraftarından, Tolgay Arslan'a gönderme
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09 Şubat 2019 20:51
Beşiktaşlı taraftarlar, Bursaspor ile oynadıkları maçın son bölümünde Fenerbahçe'ye transfer olan ve açıklamalarıyla son dönemde çok konuşulan Tolgay Arslan'a gönderme yaptı.

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe YouTube hesabından paylaşılan videoa, Hasan Ali Kaldırım, Tolgay Arslan'a "Döneri çok seviyoruz. Tercihini merak ediyorum. Almanya'daki döner mi, Türkiye'deki döner mi?" sorusunu yöneltti. Tolgay Arslan ise "Benim için fark etmiyor, döner, dürüm her türlü yerim." yanıtını verdi.

Bu videoya gönderme yapan Beşiktaşlı taraftarlar, "Tolgay Arslan dürümler nerede?" ve "Tolgay Arslan dürüm yesene" tezahüratları yaptı.

Beşiktaş'ta oynadığı dönemde Sivasspor ile oynanan maçın devre arasında soyunma odasında dürüm yediği ortaya çıkan Tolgay Arslan'ın bu nedenle siyah-beyazlı takımda kadro dışı kaldığı öne sürülmüştü.



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