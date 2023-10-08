Beşiktaş taraftarından tepki!

Beşiktaşlı taraftarlar İstanbulspor maçı öncesi takıma tepki gösterdi ve sadece Vincent Aboubakar tribüne çağrıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş taraftarından tepki!
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08 Ekim 2023 15:47
Son güncelleme 08 Ekim 2023 15:52
Süper Lig'de sahasında İstanbulspor'u ağırlayan Beşiktaş'ta tribünlerden futbolculara tepki geldi.

Siyah-beyazlı tribünler, maç öncesi sahaya ısınmaya çıkan isimlerden sadece Vincent Aboubakar'ı tribüne çağırdı.

Tüpraş Stadyumu'nda maç öncesinde Beşiktaş kadrosunun okunduğu esnada tüm takım ıslıklandı.

Beşiktaşlı taraftarlar, Lugano ile oynanan ve 3-2 kaybedilen maçta da oyuncularına tepki göstermişti.

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