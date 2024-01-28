Beşiktaş taraftarından takıma tepki!

Beşiktaşlı taraftarlar, Sivasspor mağlubiyeti sonrası takıma tepki gösterdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş taraftarından takıma tepki!
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28 Ocak 2024 18:26
Son güncelleme 28 Ocak 2024 18:30
Beşiktaşlı taraftarlar, Sivasspor ile deplasmanda oynanan 1-0 kaybedilen maçın ardından takıma tepki gösterdi.

Siyah-beyazlı taraftarlar, karşılaşmanın ardından şu sözlerle takıma tepki gösterdi;

"Söyleyin bizlere,
Taraftar ne yapsın.
Futbolcu mu dövsün,
Tesis mi bassın!"

SON 3 MAÇTA GOL YOK!

Süper Lig'de Sivasspor'a 1-0 kaybeden Beşiktaş, ligde son 3 haftada galibiyet sevinci yaşayamadı. Bu süreçte Pendikspor ve Sivasspor'a kaybeden siyah-beyazlılar, Adana Demirspor'la ise berabere kaldı. 

 
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