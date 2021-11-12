Beşiktaş taraftarından Quaresma tezahüratı

Milli maçlar nedeniyle verilen arada Beşiktaş, hazırlık maçında sahasında Kuzey Makedonya temsilcisi Shkupi ile karşılaştı.



Siyah-beyazlılar mücadeleyi Alex Teixeira (2) ve Mehmet Topal'ın golleriyle 3-0 kazanırken, müsabakada dikkat çeken bir an da yaşandı. Vodafone Park'ta takımlarını desteklemeye gelen Beşiktaşlı taraftarlar, bir süre eski futbolcuları Ricardo Quaresma lehine tezahüratta bulundu.



Taraftarlar, ilk yarıda "Ne zaman şampiyonluk diye bağırsak, yönetimin sesi çıkmıyor. Söylesene bize başkan, hakemlere ne oluyor?" diye bağırdılar. Bu tepkiye sosyal medyada destek verildi.



SERGEN YALÇIN'A DESTEK



Öte yandan siyah-beyazlı taraftarlar, son dönemde alınan sonuçların ardından eleştirilen teknik direktör Sergen Yalçın'a da uzun süre destek verdiler.





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