Beşiktaş taraftarından N'Sakala'ya tepki

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. hafta karşılaşmasında Sporting'i ağırladı.



Vodafone Park'ta oynanan mücadele, Sporting'in 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Siyah - beyazlı taraftarlar, iki futbolcunun performansına tepki gösterdi.



Beşiktaş taraftarı, Sporting'in 4. golünden sonra Fabrice N'Sakala ve Gökhan Töre'yi ıslıklarla protesto etti.



Karşılaşma sonunda ise tüm takım, taraftarları alkışladı ve taraftarlar da destek tezahüratlarında bulundu.





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