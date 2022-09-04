Beşiktaş taraftarından Muleka'ya lakap!

Beşiktaş taraftarları, yeni transferlerden biri olan Jackson Muleka'nın lakabını belirledi. Futbolcu, Ankaragücü için de hedef koydu.

Haber; Posta, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş taraftarından Muleka'ya lakap!
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04 Eylül 2022 13:00
Beşiktaş'ın bu sezonki transferlerinden biri olan Jackson Muleka, siyah-beyazlılara kısa sürede yaptığı katkı ile göz doldurdu. Beşiktaş taraftarları, Muleka'nın lakabını belirledi.

MULEKA'NIN LAKABI: GOL MAKİNESİ

Süper Lig'de 17 maçta 15 gol üreten Muleka, her 85 dakikada bir gol atıyor. Siyah-beyazlı taraftarlar Muleka'ya, 'Gol makinesi' lakabını taktı. Öte yandan 3 maçta 3 gol atan futbolcu Ankaragücü maçında da başarılı olmak istiyor.

"GOLLERİME DEVAM EDECEĞİM"

Valerien Ismael'in çok güvendiği Jackson Muleka, "Performansımın her zaman iyi olmasını istiyorum. Ankara'da da gollerime devam edeceğim. En büyük hedefim takımıma yardım etmek" diye konuştu. 

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