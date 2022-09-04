MULEKA'NIN LAKABI: GOL MAKİNESİ

"GOLLERİME DEVAM EDECEĞİM"

Beşiktaş'ın bu sezonki transferlerinden biri olan Jackson Muleka, siyah-beyazlılara kısa sürede yaptığı katkı ile göz doldurdu. Beşiktaş taraftarları, Muleka'nın lakabını belirledi.Süper Lig'de 17 maçta 15 gol üreten Muleka, her 85 dakikada bir gol atıyor. Siyah-beyazlı taraftarlar Muleka'ya, 'Gol makinesi' lakabını taktı. Öte yandan 3 maçta 3 gol atan futbolcu Ankaragücü maçında da başarılı olmak istiyor.Valerien Ismael'in çok güvendiği Jackson Muleka, "Performansımın her zaman iyi olmasını istiyorum. Ankara'da da gollerime devam edeceğim. En büyük hedefim takımıma yardım etmek" diye konuştu.