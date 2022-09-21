Beşiktaş taraftarından Masuaku'ya derbi morali

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Arthur Masuaku, takımın gidişatından memnun değil. Futbolcuya sosyal medyadan destek yağıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş taraftarından Masuaku'ya derbi morali
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21 Eylül 2022 12:59
Beşiktaş'a bu sezon kiralık olarak transfer edilen Arthur Masuaku, İstanbulspor maçında Wout Weghorst'un attığı golde sevinmemesiyle gündem olmuştu. Pozisyonun hazırlayıcısı olan Masuaku'nun takımın gidişatı sebebiyle moralinin bozuk olmasının ardından siyah-beyazlı taraftarlardan futbolcuya destek geldi.

MASUAKU'YA TARAFTAR DESTEĞİ

Demokratik Kongo Milli Takımı'na davet alan ve milli takım için bindiği uçaktan bir fotoğraf paylaşan Masuaku'ya taraftarlar destek verdi. Siyah-beyazlı taraftarların futbolcuya, 'Sakın moralini bozma', 'Fenerbahçe derbisinde görüşürüz', 'Ligin en iyi sol beki sensin' şeklinde destek vermesi dikkatlerden kaçmadı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Masuaku bu sezon Beşiktaş'ta 7 maçta 602 dakika süre aldı ve 2 asist üretti. 28 yaşındaki futbolcu sezon sonuna kadar siyah-beyazlılarda forma giyecek. Yapılan anlaşma gereği satın alma opsiyonu da mevcut. Fakat; bu opsiyon zorunlu değil. Beşiktaş şayet bu maddeyi devreye sokarsa West Ham United'a 2.2 milyon euro bonservis ödeyip Masuaku'yu kadrosuna katabilecek. 

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