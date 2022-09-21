MASUAKU'YA TARAFTAR DESTEĞİ

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Beşiktaş'a bu sezon kiralık olarak transfer edilen Arthur Masuaku, İstanbulspor maçında Wout Weghorst'un attığı golde sevinmemesiyle gündem olmuştu. Pozisyonun hazırlayıcısı olan Masuaku'nun takımın gidişatı sebebiyle moralinin bozuk olmasının ardından siyah-beyazlı taraftarlardan futbolcuya destek geldi.Demokratik Kongo Milli Takımı'na davet alan ve milli takım için bindiği uçaktan bir fotoğraf paylaşan Masuaku'ya taraftarlar destek verdi. Siyah-beyazlı taraftarların futbolcuya, 'Sakın moralini bozma', 'Fenerbahçe derbisinde görüşürüz', 'Ligin en iyi sol beki sensin' şeklinde destek vermesi dikkatlerden kaçmadı.Masuaku bu sezon Beşiktaş'ta 7 maçta 602 dakika süre aldı ve 2 asist üretti. 28 yaşındaki futbolcu sezon sonuna kadar siyah-beyazlılarda forma giyecek. Yapılan anlaşma gereği satın alma opsiyonu da mevcut. Fakat; bu opsiyon zorunlu değil. Beşiktaş şayet bu maddeyi devreye sokarsa West Ham United'a 2.2 milyon euro bonservis ödeyip Masuaku'yu kadrosuna katabilecek.