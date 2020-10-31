Beşiktaş taraftarından localara büyük talep!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun kararı sonrasında yarın Vodafone Park'ta oynanacak Yeni Malatyaspor mücadelesinde kapılarını taraftarına açacak olan Beşiktaş'a, Siyah-Beyazlı futbolseverlerden büyük talep geldi.
550 TL ile 1450 TL arasında satışa sunulan toplamda 147 loca ve 1903 tribünün 3 bin 300 kapasitesinin yarısı kadar biletin, kısa süre içerisinde tükendiği bildirildi. Yarınki mücadelede tribünlerde bin 650 Beşiktaşlı taraftar, uzun süre sonra Dolmabahçe'de takımlarına destek verecek.
550 TL ile 1450 TL arasında satışa sunulan toplamda 147 loca ve 1903 tribünün 3 bin 300 kapasitesinin yarısı kadar biletin, kısa süre içerisinde tükendiği bildirildi. Yarınki mücadelede tribünlerde bin 650 Beşiktaşlı taraftar, uzun süre sonra Dolmabahçe'de takımlarına destek verecek.