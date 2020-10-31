Beşiktaş taraftarından localara büyük talep!

Dolmabahçe'ye geri dönecek olan Beşiktaş taraftarı, localara ilgi gösterdi.

, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
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Beşiktaş taraftarından localara büyük talep!
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31 Ekim 2020 12:52
Türkiye Futbol Federasyonu'nun kararı sonrasında yarın Vodafone Park'ta oynanacak Yeni Malatyaspor mücadelesinde kapılarını taraftarına açacak olan Beşiktaş'a, Siyah-Beyazlı futbolseverlerden büyük talep geldi.

550 TL ile 1450 TL arasında satışa sunulan toplamda 147 loca ve 1903 tribünün 3 bin 300 kapasitesinin yarısı kadar biletin, kısa süre içerisinde tükendiği bildirildi. Yarınki mücadelede tribünlerde bin 650 Beşiktaşlı taraftar, uzun süre sonra Dolmabahçe'de takımlarına destek verecek.



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