Beşiktaş taraftarından kupa maçına büyük talep

Ziraat Türkiye Kupası finaline seyirci alınacağının açıklanmasının ardından, Beşiktaş taraftarı biletlere büyük ilgi gösterdi.

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Beşiktaş taraftarından kupa maçına büyük talep
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11 Mayıs 2021 08:35
Türkiye Futbol Federasyonu, önceki gün Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında 18 Mayıs Salı günü İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline stadyumun 3'te 1'i oranında seyirci alınacağını açıklamıştı.

Bu bildiri sonrasında Beşiktaş'ın birçok taraftar ve üye derneğinin bilet için yönetimin kapısını çaldığı bildirildi.

25 bin kişi kapasiteli stadın yaklaşık 8300 kişilik bölümüne taraftar alınması, 4150 biletin ise kulüplere eşit olarak verilmesi bekleniyor.



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