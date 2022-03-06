Beşiktaş'ta gözler pazartesi günü oynanacak Başakşehir maçına çevrilmiş durumda. Özellikle son dönemde gol yollarında yaşanan sıkıntının ardından eleştiri oklarının hedefi olan Batshuayi, taraftarların da sabrını taşırmış durumda. Beşiktaşlı taraftarlar, sosyal medya üzerinden yapılan yorumlarda Belçikalı golcünün artık yedek oturmasını ve genç Güven Yalçın'a ilk 11'de şans verilmesini istiyor.



Yorumlarda, "Batshuayi'ye verilen şansın ve sabrın yarısı Güven'e gösterilmedi. Batshuayi girecek, Güven kalacak. Bundan sonra aynı şansı Güven'e verelim, o kendini göstersin. Başarılı olursa kaliteli bir forvet daha kazanmış oluruz" ifadelerini kullandılar.











