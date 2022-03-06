Beşiktaş taraftarından Güven Yalçın talebi

Beşiktaş'ta taraftarlar, Güven Yalçın'ın Başakşehir maçında ilk 11'de oynamayı hak ettiğini belirterek, genç forvete destek oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş taraftarından Güven Yalçın talebi
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06 Mart 2022 12:57
Güven Yalçın
Güven Yalçın
Beşiktaş
Beşiktaş'ta gözler pazartesi günü oynanacak Başakşehir maçına çevrilmiş durumda. Özellikle son dönemde gol yollarında yaşanan sıkıntının ardından eleştiri oklarının hedefi olan Batshuayi, taraftarların da sabrını taşırmış durumda. Beşiktaşlı taraftarlar, sosyal medya üzerinden yapılan yorumlarda Belçikalı golcünün artık yedek oturmasını ve genç Güven Yalçın'a ilk 11'de şans verilmesini istiyor.

Yorumlarda, "Batshuayi'ye verilen şansın ve sabrın yarısı Güven'e gösterilmedi. Batshuayi girecek, Güven kalacak. Bundan sonra aynı şansı Güven'e verelim, o kendini göstersin. Başarılı olursa kaliteli bir forvet daha kazanmış oluruz" ifadelerini kullandılar. 

 

 

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