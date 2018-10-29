  •  
    Beşiktaş'ta Gökhan için canları sıkan o gelişme!
  •  
    "İki sevgili arasında çatırdama başlamış"
  •  
    Beşiktaş'ta gülmeye çok zorlandım, nedeni de..."
  •  
    F.Bahçe'nin YENİ hoca için gözünü diktiği liste
  •  
    Leo Jardim'e DEV teklif! İlk görüşmeyi yaptılar...

Beşiktaş taraftarından Fenerbahçe taraftarını kızdıran tezahürat

Beşiktaş taraftarları, Çaykur Rizespor karşılaşmasında zor günler geçiren Fenerbahçe'ye yönelik tezahüratlar yaptı.

Kaynak: Sporx.com
Beşiktaş taraftarından Fenerbahçe taraftarını kızdıran tezahürat
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Ekim 2018 20:06
Beşiktaş - Rizespor maçı öncesinde siyah-beyazlı taraftarlar Fenerbahçe'yi hedef aldı.

Beşiktaş taraftarları, "Rize - Fener el ele, hep berabere kümeye" şeklinde tezahüratlar yaptı. Sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medyada bu mesajlara tepki gösterdi.

Fenerbahçe, 10 hafta sonunda Spor Toto Süper Lig'de 2 galibiyet ve 3 beraberlikle 9 puanda yer alıyor.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için