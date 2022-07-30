Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona hazırlık yapan Beşiktaş, Sampdoria ile hazırlık maçında karşı karşıya gelirken siyah-beyazlı taraftarlar Emirhan İlkhan'a destek verdi.
TARAFTARLAR EMİRHAN'A DESTEK VERDİ
Vodafone Park'taki Sampdoria hazırlık maçı öncesinde taraftarlar, "Beşiktaş'ın çocuğu Emirhan İlkhan" tezahüratlarında bulundu. Altyapıdan yetişen ve kendisinden büyük beklentiler olan futbolcunun adı transferde İtalyan ekibi Torino ile anılıyor.
BEŞİKTAŞ'IN EMİRHAN AÇIKLAMASI
Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada ise "Futbolcumuz Emirhan İlkhan ile ilgili transfer teklifi gelmiştir. Yönetim Kurulumuzun futbolcunun takımda kalması yönünde isteği ve tutumu vardır. Futbolcumuzla Kulübümüzde kalması yönünde ısrarlı görüşmelerimiz devam etmektedir" denildi.
TARAFTARLAR EMİRHAN'A DESTEK VERDİ
Vodafone Park'taki Sampdoria hazırlık maçı öncesinde taraftarlar, "Beşiktaş'ın çocuğu Emirhan İlkhan" tezahüratlarında bulundu. Altyapıdan yetişen ve kendisinden büyük beklentiler olan futbolcunun adı transferde İtalyan ekibi Torino ile anılıyor.
BEŞİKTAŞ'IN EMİRHAN AÇIKLAMASI
Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada ise "Futbolcumuz Emirhan İlkhan ile ilgili transfer teklifi gelmiştir. Yönetim Kurulumuzun futbolcunun takımda kalması yönünde isteği ve tutumu vardır. Futbolcumuzla Kulübümüzde kalması yönünde ısrarlı görüşmelerimiz devam etmektedir" denildi.
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