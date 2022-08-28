Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa odaklanan Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekibi Everton'dan Dele Alli'yi transfer ederek dünya çapında ses getirdi. Sivasspor maçında süre alması beklenen futbolcu için Beşiktaş taraftarları da özel hazırlık yapıyor.



DELE ALLI İÇİN ÖZEL PANKART HAZIRLIĞI



İstanbul'a gelişinde oyuncuyu sıcak bir şekilde karşılayan siyah-beyazlı taraftarlar, yıldız oyuncu için özel pankartlar hazırlıyor. Beşiktaş taraftarları, yeni transferi Vodafone Park'ta oynanacak maçta tribüne davet edecek. "Taraftarlarımızla buluşacağımız gün için sabırsızlanıyorum" diyen Dele Alli de tribünleri selamlayacak.







