Beşiktaş taraftarından büyük ilgi

Beşiktaş taraftarları, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasına büyük ilgi gösterdi.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş taraftarından büyük ilgi
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09 Nisan 2022 21:10
Beşiktaşlı taraftarlar, takımlarının Aytemiz Alanyaspor maçına büyük ilgi gösterdi ve tribünleri doldurdu.

Siyah-beyazlılar, maç öncesi kulübün efsane başkanı Süleyman Seba'yı da andı ve lehine tezahürat yaptı.

Taraftarlar, maç öncesi coşkulu tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

Karşılaşma öncesi vefat eden Beşiktaş Kulübü Boks Takımı sporcularından Emre Önceler için saygı duruşunda bulunuldu.

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