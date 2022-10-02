Beşiktaş taraftarından, Arda Güler'e büyük ilgi

Beşiktaşlı taraftarlar, ezeli rakipleri Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'e büyük ilgi gösterdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş taraftarından, Arda Güler'e büyük ilgi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Ekim 2022 20:02
Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler, Beşiktaş deplasmanında siyah-beyazlı taraftarların ilgisine olumlu yönde karşılık verdi.

Arda Güler ısınma sonrası, Beşiktaşlı taraftarların ricası üzerine taraftarlarla tek tek fotoğraf çektirdi.

Sarı-lacivertli genç futbolcu, bu hareketinin ardından yedek kulübesinin hemen yakınındaki Beşiktaş taraftarlarından alkış aldı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ