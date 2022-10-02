Beşiktaş taraftarından, Arda Güler'e büyük ilgi

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler, Beşiktaş deplasmanında siyah-beyazlı taraftarların ilgisine olumlu yönde karşılık verdi.
Arda Güler ısınma sonrası, Beşiktaşlı taraftarların ricası üzerine taraftarlarla tek tek fotoğraf çektirdi.
Sarı-lacivertli genç futbolcu, bu hareketinin ardından yedek kulübesinin hemen yakınındaki Beşiktaş taraftarlarından alkış aldı.
Arda Güler ısınma sonrası, Beşiktaşlı taraftarların ricası üzerine taraftarlarla tek tek fotoğraf çektirdi.
Sarı-lacivertli genç futbolcu, bu hareketinin ardından yedek kulübesinin hemen yakınındaki Beşiktaş taraftarlarından alkış aldı.
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