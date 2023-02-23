Beşiktaş taraftarından Antalya maçına özel plan

Beşiktaşlı taraftarlar pazar günü Vodafone Park'ta Fraport TAV Antalyaspor'la oynanacak erteleme maçında özel bir etkinliğe imza atacak.



13 Kasım Pazar günü İstanbul'da meydana gelen patlama nedeniyle ilk olarak 14 Şubat'a ertelenen karşılaşmanın deprem felaketi yüzünden daha sonra 26 Şubat'ta oynanmasına karar verilmişti. Türkiye'yi sarsan depremin yaralarını sarmak için seferber olan Beşiktaşlı taraftarlar, Antalyaspor maçına siyah formalar ve kıyafetlerle gelecek.



04:17'DE ATILACAK



Kahramanmaraş merkezli ilk büyük deprem 6 Şubat Pazartesi günü sabaha karşı saat 04.17'de gerçekleşmişti. Siyah-beyazlılar maçta skorbord 04.17'yi gösterirken yanlarında getirecekleri kaşkol ve berelerin yanı sıra 30 santimden büyük olmamak koşuluyla peluş oyuncakları hep birlikte sahaya atacak. Taraftarların sahaya atacağı kışlık kıyafetler ve oyuncaklar, Beşiktaş Kulübü tarafından tırlarla deprem bölgelerine gönderilecek.



2011'DE DE YAPILMIŞTI



Kaşkol, bere ve oyuncaklar çeşitli çadır kentlerde depremzede vatandaşlar ve çocuklara dağıtılacak. Beşiktaşlı taraftarlar 2011 yılında Van'da meydana gelen deprem nedeniyle benzer bir etkinlik yapmıştı. Siyah-beyazlıların sahaya attığı kaşkollar ve bereler, Van'daki depremzedelere gönderilmişti.





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