Beşiktaş taraftarından, Abdullah Avcı'ya tepki

Beşiktaş taraftarları, Trabzonspor'un başında olan eski teknik direktörleri Abdullah Avcı'ya tepki gösterdi.
Siyah-beyazlı kulüple, Abdullah Avcı arasında tazminat konusu nedeniyle eski teknik direktörlerinde tepki gösteren taraftarlar, "Paranın k..... Abdullah Avcı" tezahüratlarında bulundu.
Ayrıca Beşiktaşlı taraftarlar "Abdullah Avcı yere yatsana" tezahüratlarıyla tepkilerine devam etti.
Siyah-beyazlı kulüple, Abdullah Avcı arasında tazminat konusu nedeniyle eski teknik direktörlerinde tepki gösteren taraftarlar, "Paranın k..... Abdullah Avcı" tezahüratlarında bulundu.
Ayrıca Beşiktaşlı taraftarlar "Abdullah Avcı yere yatsana" tezahüratlarıyla tepkilerine devam etti.