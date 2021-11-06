Beşiktaş taraftarından, Abdullah Avcı'ya tepki

Beşiktaşlı taraftarlar, Trabzonspor karşılaşması öncesinde Abdullah Avcı'ya tepki gösterdi. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş taraftarından, Abdullah Avcı'ya tepki
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Kasım 2021 19:00
Beşiktaş taraftarları, Trabzonspor'un başında olan eski teknik direktörleri Abdullah Avcı'ya tepki gösterdi.

Siyah-beyazlı kulüple, Abdullah Avcı arasında tazminat konusu nedeniyle eski teknik direktörlerinde tepki gösteren taraftarlar, "Paranın k..... Abdullah Avcı" tezahüratlarında bulundu.

Ayrıca Beşiktaşlı taraftarlar "Abdullah Avcı yere yatsana" tezahüratlarıyla tepkilerine devam etti.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.