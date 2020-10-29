Beşiktaş taraftarına kavuşuyor!

Siyah-beyazlı taraftarlar az sayıda da olsa Malatya maçında tribündeki yerini alacak. Loca ve 1903 bölümünde biletler bugün satışa çıkacak.

Abone Ol
Beşiktaş taraftarına kavuşuyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Ekim 2020 12:49
Süper Lig'in 7. haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek olan Beşiktaş, bu karşılaşmada taraftarlarıyla da buluşacak. Az sayıda da olsa siyah-beyazlılar, pazar günü oynanacak karşılaşmada takımların yanında yer alacak.

Konuyla ilgili resmi sitesinden açıklama yapan Beşiktaş, Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu'nun Covid-19 Sağlık Rehberi kapsamındaki tedbir ve uygulamaları içeren düzenelemeleri ile Vodafone Park'ın Loca ve 1903 bölümünde sınırlı sayıda bilet satışı gerçekleştirileceklerini duyurdu. Bu iki bölümdeki biletler, öncelikle 2019-2020 sezonunda VIP ve 1903 tribün kombine sahiplerine sunulacak.

Yeni Malatyaspor maçı için bilet satın almak isteyenler de bugün saat 10.00 ile yarın 10.00'da www.passo.com.tr adresinden işlem yapabilecek. Öncelikli satın alım döneminin ardından bilet kalması halinde genel satışın başlayacağı belirtilirken, 3 biletten fazla satın alınamayacağı da ifade edildi.





Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için