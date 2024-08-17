Beşiktaş, taraftarına kavuşuyor

Beşiktaş, sezonun ilk iç saha maçında Antalyaspor'u ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, taraftarına kavuşuyor
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17 Ağustos 2024 12:57
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında pazar günü Antalyaspor'u konuk edecek.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak. Müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Siyah-beyazlı futbol takımı, bu sezon Dolmabahçe'de ilk kez taraftarıyla buluşacak.

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un yanı sıra yeni transferler Ciro Immobile, Rafa Silva, Gabriel Paulista, Can Keleş, Emirhan Topçu ve Cher Ndour, forma giymeleri halinde Tüpraş Stadı'nda ilk kez siyah-beyazlı taraftarların karşısına çıkacak.

Beşiktaş, ligin ilk haftasında Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Antalyaspor ise sahasında Göztepe ile 0-0 berabere kaldı.

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