Beşiktaş taraftarı transfer için sosyal medyayı salladı!

Beşiktaş'ın Burak Yılmaz ve Kevin Prince Boateng'in ayrılmasından sonra santrfor bölgesinde çalışmaları hızlandı.

Haber; Hürriyet
Beşiktaş taraftarı transfer için sosyal medyayı salladı!
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03 Ağustos 2020 12:55
Burak Yılmaz alacaklarını bırakıp Lille'e transfer olmuştu. Boateng ise kiralık sözleşmesinin bitmesiyle Fiorentina'ya geri dönmüştü.

Siyah-beyazlı takımın gündemine sürpriz bir isim geldi ve taraftar bu haberle çılgına döndü.

Bu sezon Premier Lig'i sonuncu bitiren ve küme düşen Norwich City takımında iyi bir performans gösteren Fin golcü Teemu Pukki'nin Beşiktaş'ın gündeminde olduğu belirtildi.

Beşiktaş taraftarı, bu son dakika gelişmesinin ardından sosyal medyayı ayağa kaldırdı ve transfer için yönetime baskı yapmaya başladı.

PUKKI, TWITTER'DA TT OLDU

Beşiktaş taraftarının paylaşımlarıyla Pukki ismi Twitter'da trend topic listesine girdi.



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