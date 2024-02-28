Beşiktaş taraftarı, tesislere akın edecek

Beşiktaş taraftarları, Galatasaray derbisi öncesinde 1 Mart Cuma günü saat 15:30'da Nevzat Demir Tesisleri'ne gidecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş taraftarı, tesislere akın edecek
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28 Şubat 2024 11:52
Son güncelleme 28 Şubat 2024 12:10
Süper Lig'de Pazar günü Galatasaray ile kendi evinde karşılaşacak olan Beşiktaş'ta taraftarlar harekete geçti.

Beşiktaş taraftarları, Galatasaray derbisi öncesinde 1 Mart Cuma günü saat 15:30'da Nevzat Demir Tesisleri'ne gitme kararı aldı.

Siyah-beyazlı taraftar yapacağı bu organizasyonla derbi öncesi takımlarına moral ve motivasyon sağlamayı amaçlıyor. 

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