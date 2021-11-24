Beşiktaş taraftarı: 'Sergen takımı ayağa kaldır'

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kendi sahasında Ajax'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta, taraftarlar maç sonu takımı ve Sergen Yalçın'ı tribüne çağırdı.



Karşılaşmanın son düdüğünün ardından siyah-beyazlı taraftarlar, teknik direktör Sergen Yalçın ve futbolcuları çağırırken "Sergen takımı ayağa kaldır" ve "Söz ver bize Sergen, söz ver bize" tezahüratı yaptı.



Son dönemde kötü bir performans sergileyen Beşiktaş, Ajax mağlubiyetinin ardından bu sezon Avrupa defterini de kapattı.





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