Beşiktaş taraftarı: "Sergen takımı ayağa kaldır"

Beşiktaş'ın Ajax ile oynadığı maçın ardından siyah-beyazlı taraftarlar takımı ve teknik direktör Sergen Yalçın'ı tribüne çağırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş taraftarı: 'Sergen takımı ayağa kaldır'
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24 Kasım 2021 22:49
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kendi sahasında Ajax'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta, taraftarlar maç sonu takımı ve Sergen Yalçın'ı tribüne çağırdı.

Karşılaşmanın son düdüğünün ardından siyah-beyazlı taraftarlar, teknik direktör Sergen Yalçın ve futbolcuları çağırırken "Sergen takımı ayağa kaldır" ve "Söz ver bize Sergen, söz ver bize" tezahüratı yaptı.

Son dönemde kötü bir performans sergileyen Beşiktaş, Ajax mağlubiyetinin ardından bu sezon Avrupa defterini de kapattı.


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