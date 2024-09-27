Beşiktaş taraftarı, Amsterdam'ı siyah beyaza boyadı

için gece tam bir hayal kırıklığıyla sonuçlansa da, dün sabah saatlerinden itibaren Amsterdam'da unutulmaz bir heyecan yaşandı.



Siyah-Beyazlı taraftarlar gün boyunca Hollanda'nın ünlü caddelerini Beşiktaş marşlarıyla inletti. Hep birlikte yürüyüp ellerinde meşalelerle tezahürat yapan Beşiktaşlı taraftarları gören Hollandalılar büyük şaşkınlık yaşadı. Taraftarın ilerleyişi sırasında bir olay yaşanmaması adına güvenlik güçleri yoğun tedbirler aldı.





