Beşiktaş taraftarı, Amsterdam'ı siyah beyaza boyadı

Siyah-Beyazlı taraftarlar, Amsterdam sokaklarını Beşiktaş marşlarıyla inletip meşalelerle yürüyüş yaptı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş taraftarı, Amsterdam'ı siyah beyaza boyadı
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27 Eylül 2024 08:50
Beşiktaş için gece tam bir hayal kırıklığıyla sonuçlansa da, dün sabah saatlerinden itibaren Amsterdam'da unutulmaz bir heyecan yaşandı.

Siyah-Beyazlı taraftarlar gün boyunca Hollanda'nın ünlü caddelerini Beşiktaş marşlarıyla inletti. Hep birlikte yürüyüp ellerinde meşalelerle tezahürat yapan Beşiktaşlı taraftarları gören Hollandalılar büyük şaşkınlık yaşadı. Taraftarın ilerleyişi sırasında bir olay yaşanmaması adına güvenlik güçleri yoğun tedbirler aldı.
 HER YERDE ONLAR VARDI

Beşiktaşlı taraftarlar, dışarıdaki coşkuyu stada da taşımayı başardılar. Sadece kendilerine ayrılan yerde değil, Ajax tribünlerinde de Türklerin olduğu görüldü. Ancak ortaya çıkan sonuç hiç de planlandığı gibi olmadı. Avrupa'nın dört bir yanından Hollanda'ya gelen Siyah-Beyazlılar büyük üzüntü yaşadı. 

 

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