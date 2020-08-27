Beşiktaş taraftarı Ajdin Hasic'i istiyor!

Ara transfer döneminde TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor'a kiralanan Ajdin Hasic, Beşiktaş'a oldukça formda bir şekilde dönmüştü. 18 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun PAOK karşılaşmasında yer almaması, Siyah-Beyazlı taraftarları kızdırdı.
Sosyal medya üzerinden Hasic konusundaki isteklerini dile getiren futbolseverler, PAOK formasıyla Beşiktaş karşısına ilk 11'de çıkıp 2 gol atan 18 yaşındaki Christos Tzolis'i bu konuda örnek göstererek genç oyuncuya şans verilmesini istedi.
Sosyal medya üzerinden Hasic konusundaki isteklerini dile getiren futbolseverler, PAOK formasıyla Beşiktaş karşısına ilk 11'de çıkıp 2 gol atan 18 yaşındaki Christos Tzolis'i bu konuda örnek göstererek genç oyuncuya şans verilmesini istedi.