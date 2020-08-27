Beşiktaş taraftarı Ajdin Hasic'i istiyor!

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Ajdin Hasic'in PAOK karşılaşmasında yer almaması, Siyah-Beyazlı taraftarları kızdırdı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
Beşiktaş taraftarı Ajdin Hasic'i istiyor!
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27 Ağustos 2020 13:54
Ara transfer döneminde TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor'a kiralanan Ajdin Hasic, Beşiktaş'a oldukça formda bir şekilde dönmüştü. 18 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun PAOK karşılaşmasında yer almaması, Siyah-Beyazlı taraftarları kızdırdı.

Sosyal medya üzerinden Hasic konusundaki isteklerini dile getiren futbolseverler, PAOK formasıyla Beşiktaş karşısına ilk 11'de çıkıp 2 gol atan 18 yaşındaki Christos Tzolis'i bu konuda örnek göstererek genç oyuncuya şans verilmesini istedi.

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