Beşiktaş, Tango Bourges'i ağırlıyor

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında perşembe günü Fransa temsilcisi Tango Bourges Basket ile karşılaşacak.
BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.
Bu karşılaşmanın rövanşı 17 Ocak Çarşamba günü Fransa'nın Bourges şehrindeki Palais des Sports du Prado'da oynanacak.
BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.
Bu karşılaşmanın rövanşı 17 Ocak Çarşamba günü Fransa'nın Bourges şehrindeki Palais des Sports du Prado'da oynanacak.
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