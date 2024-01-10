Beşiktaş, Tango Bourges'i ağırlıyor

FIBA Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, Tango Bourges Basket ile karşılaşacak.

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Beşiktaş, Tango Bourges'i ağırlıyor
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10 Ocak 2024 12:28
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında perşembe günü Fransa temsilcisi Tango Bourges Basket ile karşılaşacak.

BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Bu karşılaşmanın rövanşı 17 Ocak Çarşamba günü Fransa'nın Bourges şehrindeki Palais des Sports du Prado'da oynanacak.

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