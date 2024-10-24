Beşiktaş'tan Yunus Akgün için tepki!

Beşiktaş, Galatasaray forması giyen Yunus Akgün'ün para cezası almasının ardından alkış emojisiyle bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com
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Beşiktaş'tan Yunus Akgün için tepki!
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24 Ekim 2024 20:25
Son güncelleme 24 Ekim 2024 20:33
Beşiktaş, Galatasaray forması giyen Yunus Akgün'ün 117 Bin TL para cezası almasının ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Siyah-beyazlılar, PFDK'nin bu kararının ardından alkış emojisi yer alan bir paylaşımda bulundu. Beşiktaş'ın paylaşımında 117 adet alkış emojisi yer alması dikkat çekti.

Beşiktaşlı taraftarlar, kulübün bu paylaşımı için birçok yorumda bulundu.

Beşiktaş'ın paylaşımı şu şekilde:
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