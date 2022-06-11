TRANSFER İÇİN İKİ İSİM BELİRLENDİ

ABDÜLKERİM'DEN MÜTHİŞ SKOR KATKISI

EMRECAN'DAN ETKİLİ PERFORMANS

Gelecek sezon şampiyonluktan başka bir sonuç düşünmeyen Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Romain Saiss ile prensipte anlaşan siyah-beyazlılar, savunma hattına bir takviye daha yapma kararı aldı.Milliyet'ten Serdar Sarıdağ'ın haberine göre; mevcut savunmaya yerli bir futbolcuyu dahil ettikten sonra diğer mevkilere yoğunluk verecek olan Beşiktaş, Abdülkerim Bardakcı ve Emrecan Uzunhan'ı transfer listesine dahil etti.Siyah-beyazlı yöneticiler, Süper Lig ekibi Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakcı ile İstanbulspor'dan Emrecan Uzunhan için transfer formülleri oluşturmaya başladı. İki oyuncunun da kulüpleriyle temasa geçmeye hazırlanan Beşiktaş'ın kulüplere birbirinden farklı transfer tekliflerinde bulunmaya hazırlandığı kaydedildi.Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Abdülkerim Bardakcı geçtiğimiz sezon oldukça etkili bir performans sergiledi. 27 yaşındaki stoper Konyaspor formasıyla 34 müsabakada oynadı. Başarılı futbolcu bu süreçte rakip fileleri 5 kez havalandırdı ve takım arkadaşlarına 4 asist yaptı. Konyaspor'la sözleşmesi 2025'te bitecek olan Abdülkerim Bardakcı'nın güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olarak gösteriliyor.Öte yandan siyah-beyazlıların listesinde bulunan Emrecan Uzunhan da İstanbulspor'un Süper Lig'e yükselmesinde etkili rol oynadı. 21 yaşındaki oyuncu 21 mücadelede forma şansı buldu. Emrecan Uzunhan bu maçlarda 1 gol ve 1 asist üretti. Güncel piyasa değeri 525 bin euro olarak gösterilen genç savunmacının İstanbul ekibiyle olan sözleşmesi 2025'te sona erecek.