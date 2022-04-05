Beşiktaş'tan yerli atağı: Koray Günter

Gelecek sezon kadrosu için yoğun mesai harcayan Beşiktaş'tan Koray Günter hamlesi geldi. İtalya Serie A ekibi Verona ile 1 yıl kontratı kalan yetenekli oyuncu, siyah beyazlılardan gelen teklife sıcak bakıyor. İşte detaylar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'tan yerli atağı: Koray Günter
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05 Nisan 2022 10:09
Kartal'ın yeni sezon için transfer listesinde olan Koray Günter, Türkiye'ye dönüşe olumlu bakıyor.

Beşiktaş'ın kendisine olan ilgisinden bir hayli memnun olan tecrübeli stoper, sezon bitiminde kulübü Hellas Verona ile anlaşılması halinde siyah-beyazlı formayı giymeyi istiyor.

Sabah'ın haberine göre, İtalyan ekibiyle Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Koray için Beşiktaş'ın mutlaka teklif yapacağı ve yerli stoper olarak öncelik verildiği belirtildi.

27 yaşındaki oyuncu bu sezon 24 karşılaşmada 2065 dakika forma giyerken 1 de gol kaydetti. Koray Günter 2014-18 arasında G.Saray kadrosunda yer alırken 50 maçta oynadı.

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