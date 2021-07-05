Beşiktaş'tan yeni transfer planı: Rosier olmazsa Svensson!

Beşiktaş, Valentin Rosier'le devam etmek için Sporting Lizbon'la pazarlıklarını sürdürürken, olası bir olumsuzluğa karşı sağ bek mevkii için alternatif isimlerle de görüşüyor.



Geçen sezonki başarılı performansı ile Lazio, Marsilya ve Celtic gibi kulüplerin de radarına giren Fransız futbolcu her ne kadar Beşiktaş'ta oynamak istediğini Sporting yetkililerine iletse de son sözü Portekiz ekibi söyleyecek.



ROSIER OLMAZSA SVENSSON



Rosier transferinin olumsuzlukla sonuçlanması halinde ilk hedef, Norveç Milli Takımı'nın sağ beki Jonas Svensson...



Son olarak Hollanda'nın AZ Alkmaar'da forma giyen ancak şu an boşta olan Svensson için teknik direktör Sergen Yalçın ve scout ekibi olumlu rapor verirken, futbolcunun menajeriyle temaslara başlandı.



1 MİLYON EURO TALEP ETTİ



Adana Demirspor'un da talip olduğu oyuncuya Beşiktaş'ın yıllık 900 bin Euro'dan 3+1 yıllık sözleşme önerdiği, 28 yaşındaki Svensson'un yılık 1 milyon Euro'da ısrarcı olduğu öğrenildi.



